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6 yıldır kayıp olan Yasin'le ilgili şok iddia: Görmemesi gereken şeyleri gördü

Konya'da 6 yıldır kayıp olan Yasin'le ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Küçük Yasin'i annesinin öldürüp kuyuya attığı iddia edildi.

Sabah4 Ocak 2022 Salı 07:42 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 07:42
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Konya Akören'de, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den (6) yaklaşık 6 yıldır haber alınamıyor. Anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin'in katıldığı bir programa telefonla bağlanan bir izleyici anne Ümmü Şahin'in Yasin'i öldürüp, kuyuya attığını ileri sürdü.

Sabah'ın haberine göre, Temmuz 2018'de, Ümmü Şahin'in kadın sığınma evine geldiğini anlatan izleyici, "Ümmü bana 'Yasin görmemesi gereken şeyleri gördü. Arkamdan gelmiş. Biz de onu öldürdük' dedi. O köydeki kuyular araştırılsın. O kuyulardan birinde o çocuğun cesedi çıkacak" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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