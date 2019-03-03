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60 adetten fazla hassas güdüm kiti TSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 60+ adet hassas güdüm kitinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.

  • star.com.tr
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Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından 60+ adet hassas güdüm kitinin (HGK) Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı. SSB yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 günlük İcraat Programı kapsamında, çeşitli tiplerde 60'dan fazla hassas güdüm kiti güvenlik birimlerimize teslim edildi." ifadelerine yer verdi.

HGK NEDİR?

TÜBİTAK-SAGE, ASELSAN ve Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı iş birliğiyle üretilen HGK, mevcut 2,000lb MK-84 ve NEB bombalarını güdüm yeteneği kazandırarak akıllı bombalara dönüştürüyor.

HGK, ESA (Evrensel Silah Arayüzü) uyumlu olup F-35 uçağına entegre/sertifiye edilecek silahlar listesinde yer alıyor.

40000 ft irtifada 25 km menzile ulaşan HGK, mevcut bombalara her tür hava koşulunda, uzak bir mesafeden atıldığında bile, 6.3 m sapma değerinde yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazandırıyor. Böylece, uçaklar tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlayabiliyor.

Güney Kore´ye Türk ''MUHAFIZ''ı

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