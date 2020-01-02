İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9579
  • EURO
    6,6838
  • ALTIN
    291.036
  • BIST100
    115315
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • PKK-DEAŞ arasında kirli ittifak! 60 teröristin kaçışına göz yumdular!
Güncel

PKK-DEAŞ arasında kirli ittifak! 60 teröristin kaçışına göz yumdular!

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, Haseke’deki Hol Kampı’ndan 60 DEAŞ’lı teröristin kaçmasına yardım etti.

IHA02.01.2020  11:55 - Güncelleme: 02.01.2020  11:55

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile yardımlaşmaya ve dayanışmaya devam ediyor. DEAŞ ile mücadele ediyormuş algısı oluşturarak Batı’nın desteğini sağlamaya çalışan PKK/YPG, daha önce Rakka’dan DEAŞ’ın elini kolunu sallayarak çıkmasını sağlamış, bu durum görüntülere de yansımıştı. Bir diğer işbirliği ise Barış Pınarı Harekatı sırasında yaşanmıştı. Mehmetçik Tel Abyad’a gireceği sırada Tel Abyad Hapishanesi’nde tutulan ve aileleriyle birlikte sayıları 800’ü bulan DEAŞ’lılar, PKK/YPG’liler tarafından Türkiye’ye karşı savaşmaları karşılığında serbest bırakılmıştı. Yaşananların ardından iki terör örgütü arasında yeni bir işbirliği daha gerçekleşti. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Haseke’de bulunan Hol Kampı’ndan 60 DEAŞ’lı terörist daha kaçtı. PKK/YPG’li teröristlerin kaçmalarına göz yumduğu DEAŞ’lıların çoğunluğunu Rusya kökenli kadınların oluşturduğu belirlendi.

Rasulayn'da PKK/YPG'nin bombalı saldırısını Mehmetçik önledi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'
'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!
Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!

Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!

FETÖ'nün gizli istihbarat üssü deşifre oldu
FETÖ'nün gizli istihbarat üssü deşifre oldu

FETÖ'nün gizli istihbarat üssü deşifre oldu

Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL
Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL

Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.