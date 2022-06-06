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  • 60 yaşındaki emekli inşaat ustası atık malzemelerden otomobil yaptı
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60 yaşındaki emekli inşaat ustası atık malzemelerden otomobil yaptı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de oturan inşaat ustası Mustafa Kalkan, atık haldeki malzemeleri kullanarak “ Dereköy' adını verdiği otomobili yaptı. Kalkan'ın imal ettiği otomobile köy içerisinde tur atması köylülerden büyük ilgi gördü.

IHA6 Haziran 2022 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
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60 yaşındaki emekli inşaat ustası Mustafa Kalkan, atık malzeme ve eski motosiklet motoru kullanılarak yürür hale getirdiği 4 vitesli, benzinli, üstü açık aracını 3 ayda tamamladığını söyledi.

Atık malzemeleri en güzel şekilde değerlendiğini belirten Kalkan," Yaşım ilerlediği için dışarıda gezinmek ve araziye gitmek amacıyla küçük bir otomobil yapmayı planladım. Hurdacılardan temin ettiğim çeşitli metal, sac ve demir malzemeler ile eski eski motosiklet motoru kullanarak otomobil imal ettim. Yaklaşık 6 bin liraya mal olan otomobile "Dereköy" adını verdim. İleriki dönemlerde otomobili daha da geliştirmeyi ve üzerini kapatmayı düşünüyorum" dedi.

Mustafa Kalkan'ın imal ettiği otomobile köy içerisinde tur atması köylülerden büyük ilgi gördü.

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