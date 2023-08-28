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60 yıl hapis cezası olan ve aranan zanlı Aydın'da yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 60 yıl hapis cezası ile aranan şahsı düzenledikleri operasyon ile kıskıvrak yakalarken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:43 - Güncelleme:
60 yıl hapis cezası olan ve aranan zanlı Aydın'da yakalandı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin peşini bırakmıyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler Umurlu Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla 'Çek Kanununa Muhalefet' suçundan 11 dosyadan aranan 1 milyon 100 bin para cezası ve 60 yıl hapis cezası bulunan M.A.K isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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