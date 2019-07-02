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600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

  • AA
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YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Buna göre, yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir seçim çevresi, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı 13'ten 12'ye düştü. Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e, Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 7'den 8'e, Bayburt'un vekil sayısı ise 1'den 2'ye çıktı.

Yapılan belirlemeye göre, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa 2, 96 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise 2 seçim çevresine bölündü.

Seçim çevreleri belirlenirken, seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teşkilat yapısının değiştirilmemesi gözetildi. Ayrıca aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkanları da göz önünde bulunduruldu.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

İLİ        MİLLETVEKİLİ SAYISI      İLİ                      MİLLETVEKİLİ SAYISI   
                                                                                     
ADANA            15                    KOCAELİ                             13                    
ADIYAMAN         5                   KONYA                                15                    
AFYONKARAHİSAR   6           KÜTAHYA                            5                     
AĞRI             4                          MALATYA                            6                     
AMASYA           3                      MANİSA                             10                    
ANKARA           36                    KAHRAMANMARAŞ           8                     
ANTALYA          16                    MARDİN                              6                     
ARTVİN           2                       MUĞLA                                7                     
AYDIN            8                        MUŞ                                    4                     
BALIKESİR        9                     NEVŞEHİR                         3                     
BİLECİK          2                     NİĞDE                                   3                     
BİNGÖL           3                     ORDU                                   6                     
BİTLİS           3                     RİZE                                        3                      
BOLU             3                     SAKARYA                               7                     
BURDUR           3                     SAMSUN                            9                     
BURSA            20                    SİİRT                                    3                     
ÇANAKKALE        4                     SİNOP                             2                     
ÇANKIRI          2                     SİVAS                                   5                     
ÇORUM            4                     TEKİRDAĞ                          8                     
DENİZLİ          8                     TOKAT                                  5                     
DİYARBAKIR       12                    TRABZON                       6                     
EDİRNE           4                     TUNCELİ                              2                     
ELAZIĞ           5                     ŞANLIURFA                        14                    
ERZİNCAN         2                     UŞAK                                3                     
ERZURUM          6                     VAN                                  8                     
ESKİŞEHİR        7                     YOZGAT                           4                     
GAZİANTEP        14                    ZONGULDAK                 5                     
GİRESUN          4                     AKSARAY                         4                     
GÜMÜŞHANE        2                     BAYBURT                    2                     
HAKKARİ          3                     KARAMAN                        3                     
HATAY            11                    KIRIKKALE                         3                     
ISPARTA          4                     BATMAN                            5                     
MERSİN           12                    ŞIRNAK                            4                     
İSTANBUL         96                    BARTIN                           2                     
İZMİR            28                    ARDAHAN                           2                     
KARS             3                     IĞDIR                                   2                     
KASTAMONU        3                     YALOVA                        3                     
KAYSERİ          10                    KARABÜK                        3                     
KIRKLARELİ       3                     KİLİS                               2                     
KIRŞEHİR         3                     DÜZCE                             3
OSMANİYE 4
TOPLAM:                                                                      600            

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