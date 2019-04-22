600 polisli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 43 şüpheli adliyede
Adana merkezli 4 ilde, 600 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si çocuk 43 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Nisan sabahı Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de katıldı. 600 polisin görev aldığı operasyonda bazı evlere, demir kapılar koç başlarıyla kırılarak, girildi. 'Drone' ile havadan kayda alınan ve özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 2'si 18 yaşından küçük 45 şüpheli yakalandı. 55 adreste arama yapılan operasyonda 43 gram esrar, 3 silah ve çok sayıda uyuşturu hap ele geçirildi.
Emniyette sorguları tamamlanan 2'si çocuk 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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