600 yıllık hanın yolunu demir parmaklıklarla kapattı

Hanın yolunun kendisine ait olduğunu savunan 4 dükkan sahibi esnaf Ali Küçük, yolu demir parmaklıklarla çevirdi.

Giriş için arka taraftan bir yolun daha bulunduğu handaki esnaf, yapılanın tarihi mekana yakışmadığını söyledi.

Yaklaşık 35 yıllık esnaf Mehmet Karakoyun, yıllardır yolun açık olduğunu belirtti. Mal sahibinin tapulu yeri olduğu gerekçesiyle yolu kapattığını ifade eden Karakoyun, şöyle konuştu:

"Mal sahibi, 'Burasını ya belediye istimlak etsin ya da diğer dükkan sahipleri bana kira versin' diyor. Burada bulunan esnaf mağdur, insanlar mağdur. Yetkililerden buraya çözüm bulmalarını istiyoruz. Yaşlılar, bayanlar gelip geri gidiyor. Çok kötü bir imaj. Yerli ve yabancı turistlerimiz buraya geliyorlar. Tarihi bir yerin bu halde olmasına şaşırıyorlar. Dolayısıyla sorun çözülmeli. Herkes mağdur olmuş durumda, bu yolun bir an önce açılmasını istiyoruz. Yaklaşık 6 ay önce de yol kapatıldı. O dönem belediyenin araya girmesiyle açılmıştı."

Esnaf Vedat Çamcı da "30 yıldır buradayız. İki gün önce yol kapatıldı. Mağdur durumdayız. Belediye ile mekan sahibinin arasında olan bir sorun. Burası tarihi bir mekan, hanlar bölgesi. Turizm açısından kötü örnek oluyor. Burayı gezip görecek kişi demirleri görünce hiç hoş karşılamıyor." diye konuştu.