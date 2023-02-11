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61 ülkeden Türkiye'ye geldiler: Şimdi sıra bizde

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dünya, Türkiye'ye yardım için yarışıyor. 61 ülkeden ekipler, 'Halkın gösterdiği dayanışma inanılmaz. Ellerinde kalan son şeyleri de bize veriyorlar.' dedi.

Sabah11 Şubat 2023 Cumartesi 07:25 - Güncelleme:
61 ülkeden Türkiye'ye geldiler: Şimdi sıra bizde
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Çifte depremin ardından Türkiye için dünyanın dört bir yanından yardıma koşan arama kurtarma ekiplerinin yoğun mesaisi sürüyor. Ekipler her gün onlarca kişiyi enkazın altından çıkarıyor. Felaketin ilk gününden bu yana çalışmalara katılan yabancı ekipler, Sabah'a konuştu. Asrın felaketinin ardından yardım için seferber olduklarını belirten yabancı ekipler, "Türkiye ne zaman zora düşsek koştu. Şimdi de biz ona koştuk" ifadelerini kullanıyor.

'DUYAR DUYMAZ YOLA ÇIKTIK'

Tayvan Ekibi Lideri Huang Po Chun, "1999'da bizde deprem olmuştu. Türkiye yardıma gelmişti. Biz de hemen yola çıktık. İki gün iki canlı çıkardık. Altı köpek var ve ekibimiz 130 kişi olacak. Türkiye bir deprem ülkesi. Dünya artık köy gibi, hepimiz kardeşiz" dedi. Iraklı ekipten Dr. Mohsen Zangana, "Türkiye ne zaman zora düşsek koştu. Şimdi de biz ona koştuk. Kardeş ülke Türkiye'de deprem haberini alınca Irak'tan geldik" dedi.

'DUYGULANDILAR'

Kazakistan'dan gelen arama kurtarma ekibi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki yarısı yıkılan Pamukkale sitesinin A Blok'unda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Arama kurtarmada uzman köpekleriyle dinleme yapan Kazak ekibi, "Türkiye'deki kardeşlerimizin zor durumda olduğunu duyar duymaz cihazlarımızı alarak geldik. Burada insanlar bizi görünce duygulandı, biz de çok duygulandık. Yarısı yıkılmış bir binada hassas bir şekilde çalışılması gerektiği için başka bir ekiple ortak çalışıyoruz" dedi. Macaristan Büyükelçiliği, ülkelerinden gelen yardım ekiplerine Türk halkının her konuda destek olduğu ve "Poğaçalarını bile paylaşıyorlar" mesajını yayınladı.

'ZEYNEP HANIM KORKMA DANIEL BURADA'

ALMAN destek ekibinden Dr. Daniel Lankers, öğrendiği birkaç Türkçe kelimeyle enkaz altındaki kadını sakinleştirmeye çalıştı. "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma!" sözleriyle destek verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

1.5 yaşındaki kızı kurtaran Macar görevli, "50'den fazla felaket gördüm, ilk kez ağladım" dedi. Ukraynalı ekibi yolda çeviren Türkler "Ülkeniz savaşta, siz buradasınız. Unutmayacağız" dedi. Bu sözler Ukraynalı ekibi çok duygulandırdı.

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