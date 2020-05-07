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Güncel

61 yaşındaki kadın komşu apartmanın bahçesinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, evinin yanındaki apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 16:48 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 16:48
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Sümer Mahallesi 2272 Sokak'ta bir apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan bir kadın görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neslihan Dumlupınar'ın (61) hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, apartman sakinlerini ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Ölü bulunduğu apartmanın karşısındaki binada oturan Dumlupınar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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