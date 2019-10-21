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61 yıldır devam eden  hukuk mücadelesi

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in avukatı Burhan Apaydın’ın eşi Beyhan Apaydın, 61 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyledi.

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Apaydın, iki dönem Demokrat Parti listesinde milletvekilliği yapan babası İstiklal Harbi Gazisi Mehmet Emin Develioğlu’nun 1958 yılında açtığı arazi davasının, hala sürdüğünü belirtti.
 
10 BİN DÖNÜM
 
 
Apaydın, “Çocukluğumuzda başlayan bu dava 80’li yaşlara gelmemize rağmen hala bitmedi” dedi. Beyhan Apaydın, dava süreciyle ilgili Star’a açıklamalarda bulundu. “Rahmetli babamız Orta Anadolu’nun ve Kayseri’nin en büyük çiftçilerindendi” diyen Apaydın, “1958 Yılında 10 bin dönüm arazisi vardı. Bu arazilerin Osmanlı ve Cumhuriyet tapuları da mevcut” diye konuştu. 1958’de tapulu arazilerinin Toprak Tevzi Komisyonu tarafından köylüye dağıtıldığını ifade eden Apaydın, babası Mehmet Emin Develioğlu’nun arazileri geri almak için yargıya başvurduğunu anlattı. Apaydın, “1960 İhtilali olunca askeri idare el koyuyor, davalar askıya alınıyor. Yahyalı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davaları devam ediyor. 1971’de vefat edince, alınterine dayalı çiftliğine işgaller başlıyor ve Yahyalı’da davalar işlemsiz devam ediyor” diye konuştu. 
 
80’E GELDİM BİTMEDİ
 
Demokrasi şehidi Adnan Menderes’in avukatlığını da yapmış olan eşi Burhan Apaydın’ın daha sonra bu davaya baktığını dile getiren Beyhan Apaydın, “Develi Kadastro Mahkemesi, 2014 yılında 10 bin dönüm yerine 2 bin dönüme hükmetti. 2 bin dönüme razıyız, kalan büyük araziyi haksız işgaller yerine gönül rahatlığı ile devletimize kalsın dedik” dedi. Köylülerin itirazı üzerine dosyanın Yargıtay’a taşındığını, Yargıtay’ın da 5 yılın sonunda tekrar bozma kararı verdiğini kaydeden Apaydın, “Toplam 61 yıl süren, çocukluğumuzda başlayan bu dava 80’li yaşlara gelmemize rağmen hala bitmedi” diye konuştu. l ANKARA STAR
 

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