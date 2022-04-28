İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2022 Cuma / 28 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8011
  • EURO
    15,5431
  • ALTIN
    901.212
  • BIST100
    2428.42
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 62 yaşında hidayete erdi! Hastane odasında Müslüman oldu
Güncel

62 yaşında hidayete erdi! Hastane odasında Müslüman oldu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Ukrayna uyruklu 62 yaşındaki Viktor Parkhomenko, düzenlenen ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

İHA28 Nisan 2022 Perşembe 23:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Şehir Hastanesi'nin Palyatif Servisi'nde kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Parkhomenko, kızı Viktoriya Özkan'a Müslüman olmak istediğini belirtmesi üzerine bu talep İl Müftülüğüne iletildi.

İl Müftüsü Bekir Gerek ile birlikte Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Parkhomenko, Müslüman oldu. Kelime-i şehadet getiren, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul edip Müslüman olan ve 'Kadir' adını alan Parkhomenko'ya Müftü Gerek tarafından Kur'an-ı Kerim ve ihtida belgesi takdim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.