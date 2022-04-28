62 yaşında hidayete erdi! Hastane odasında Müslüman oldu

Şehir Hastanesi'nin Palyatif Servisi'nde kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Parkhomenko, kızı Viktoriya Özkan'a Müslüman olmak istediğini belirtmesi üzerine bu talep İl Müftülüğüne iletildi.

İl Müftüsü Bekir Gerek ile birlikte Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle, Müslüman oldu. Kelime-i şehadet getiren, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul edip Müslüman olan ve 'Kadir' adını alan'ya Müftü Gerek tarafından Kur'an-ı Kerim ve ihtida belgesi takdim edildi.