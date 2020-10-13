İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2020 Salı / 25 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9095
  • EURO
    9,3338
  • ALTIN
    489.012
  • BIST100
    1178.45
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 62 yaşındaki adam aracının içinde öldü, 10 gün sonra fark edildi
Güncel

62 yaşındaki adam aracının içinde öldü, 10 gün sonra fark edildi

Eskişehir'de evinin bahçesindeki otomobilinin içerisinde ölü olarak bulunan Ali K'nin 10 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ali K'nin uzun yıllardır burada bulunan ikametinde yaşarken, sebze ve meyve yetiştirip pazarda satarak hayatını idame ettirdiği öğrenildi.

IHA13 Ekim 2020 Salı 11:34 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 11:34
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre olay, Muttalip Mahallesinde meydana geldi. Müstakil bir evde tek başın yaşayan Ali K.’dan komşuları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine evinin bahçe kapısından giren komşular, 62 yaşındaki Ali K.’nın araç içerisinde olduğunu ve hayatını kaybettiğini fark etti. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali K.’nın yaklaşık 10 gün önce ölmüş olduğunu tespit etti. Ali K.’nin kimsesinin olmadığı belirtilirken, aracının içerisinde bindiğinde ayakkabılarının olmaması da dikkat çekti. Yaşanılan olay ekipler tarafından şüpheli ölüm olarak değerlendirilirken gerekli çalışmalar başlatıldı.

Ali K.’nin uzun yıllardır burada bulunan ikametinde yaşarken, sebze ve meyve yetiştirip pazarda satarak hayatını idame ettirdiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.