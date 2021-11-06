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  • 62 yaşındaki adam iş yerini açarken silahlı saldırıya uğradı
Güncel

62 yaşındaki adam iş yerini açarken silahlı saldırıya uğradı

Şanlıurfa'da, ayakkabıcılık yapan Celal Atlı (62), iş yerini açarken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

DHA6 Kasım 2021 Cumartesi 12:22 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 12:22
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Olay, sabah saatlerinde Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakkabı satıcısı Celal Atlı, iş yerini açarken motosikletle yanına yaklaşan kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Atlı, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal Atlı, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Celal Atlı'nın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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