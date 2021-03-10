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62 yaşındaki öğretmen, yalnız yaşadığı evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde 2 ay sonra emekli olmayı planlayan 3 çocuk babası öğretmen Hacı Osman Çetin (62), yalnız yaşadığı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 16:51 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:51
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Kocatepe Mahallesi'nde yaşayan öğretmen Hacı Osman Çetin, dün akşam saatlerinde çocuklarıyla yemek yedikten sonra yalnız yaşadığı evine döndü. Sabah saatlerinde beraber kahvaltı yapmak için arayan arkadaşı Çetin'e ulaşamayınca, durumu çocuklarına bildirdi. Eve giden çocukları, babalarını hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla eve gelen ekiplerin kontrolünde Çetin'in yaşamını yitirdiği saptandı. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenen ve 2 ay sonra emekli olma planları olduğu öğrenilen Çetin'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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