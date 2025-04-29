İstanbul'da 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden bir gün önce Tekirdağ'a bağlı Gaziköy Mahallesi'nde esrarengiz bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ni geçerek karaya çıktığı yerde kurulu olan Gaziköy'de yaşayanlar, 22 Nisan'da denizden yoğun gaz kokusu geldiğini öne sürdü. Mahallenin yaşlıları ilk kez tanık oldukları durumu Gaziköy Muhtarı Ali Altıntaş'a; o da Kaymakamlığa bildirdi. Altıntaş "Biz karadan çıkan gazın kokusuna alışığız ancak bu kez denizden çok yoğun bir gaz kokusu geldi. Ertesi gün de İstanbul'da deprem oldu" dedi.

AKŞAM, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın karaya çıktığı Ganos segmentinin izini sürmüştü.

TAMAMEN TESADÜF

Ganos Fayı'nın 40 istasyonla izlendiği projenin başındaki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Eşref Yalçınkaya, sıra dışı durumu AKŞAM'a değerlendirdi. Marmara Denizi'nin altında gaz çıkışlarının olduğunu belirten Yalçınkaya, "Sadece gaz çıkışı bir depremin öncü belirtisi olarak yorumlanamaz.

Ganos Fayı gerilme biriktirmeye devam ediyor. Bu fay için 200 yıllık döngü söz konusu ise biz sürenin yarısındayız" dedi. Jeolog Prof. Dr. Osman Bektaş da "Kuzey Anadolu fayı içinde gaz çıkışları son derece normaldir. Depremden bir gün önce olması tesadüfidir. Gaz çıkışları fayın kilitlenmesini azaltıyor" diye konuştu.

Ekim 2023'te de Gaziköy'de 150 metre derinliğe yapılan sondaj- da yoğun gaz çıkışı olmuştu.

ARTIK 6.2'LİK DE BEKLEMİYORUM ÜŞÜMEZSOY YÜREKLERE SU SERPTİ

Prof. Dr. Üşümezsoy, Silivri'deki 6.2'lik sarsıntı sonrası 'ikiz deprem olabilir' fikrini değiştirdi; "Fay tamamen kırıldı, tehlike geçti" dedi.

Marmara'da beklenen olası büyük deprem söylemlerinin yıllardır aksini savunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik sarsıntının kendisini haklı çıkardığını savundu. Üşümezsoy, ikinci kez beklediği 6.2'lik deprem tehlikesinin de ortadan kalktığını söyledi. YouTube kanalında İstanbul'daki son artçıların dizilimine dikkat çeken Üşümezsoy, Kumburgaz çukurundaki fayın tamamen kırıldığını belirterek şöyle devam etti:

KIRILACAK FAY KALMADI

"Artçıların birkaç günlük dizilimi fayın boydan boya kırılarak tüm stresini boşaltmış olduğu resmini vermektedir. Fay Silivri'den Büyükçekmece'ye kadar kırılmış görüntüsü vermektedir. Bu fayın doğusunda yer aldığı ileri sürülen fay ve stres aktarımı yoktur. Silivri-Büyükçekmece arasındaki fay, kırılmasını tamamladı. Bu durumda Kuzey Marmara'da bu yüz yılımızda kırılacak bir fay söz konusu değildir."

5. KATIN BALKONU ÇÖKTÜ!

İstanbul Kadıköy'de 23 Nisan'daki 6.2'lik depremin korkusunu yaşayan vatandaşlar, önceki akşam büyük bir gürültüyle irkildi. Dumlupınar Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın 5. katındaki balkon çöktü. Neyse ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Mahalle sakini Hakan Cevahir, "Sarsıntıyla beraber bir gürültü koptu. Gürültüye çıktık, balkonun çöktüğünü gördük" dedi. Tahliye edilen bina mühürlendi.

BİN 640 BİNA AZ HASARLI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Toplam 18 bin 74 binanın incelendiğini belirten Kurum, "1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız" dedi.

PATLAYAN KOLONDA DENİZ KABUĞU

Küçükçekmece'de 6.2'lik depremde kolonları hasar gören binanın bodrum katındaki dernek tahliye edildi. 1997'de yapılan binanın kolonlarında deniz kabuğu ve kumu çıktı. Binanın üst katındakiler ise tehlikeye rağmen evlerinde oturmaya devam ediyor.

OKULLARDA İLK DERS ÇÖK–KAPAN–TUTUN

İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından iki gün tatil edilen okullarda dün öğrenciler 'afet eğitimi' ile ders başı yaptı. 3 milyon öğrenciye izlettirilen eğitim videolarında 'çök–kapan–tutun' uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler verildi. Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu'ndaki eğitime katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki İstanbul'da en güvenli binaların başında okullarımız gelir" dedi.

ELAZIĞ'DA 5 YIL SONRA 4.9'LUK ARTÇI KÂBUSU

Elazığ Sivrice'de önceki gün saat 21.09'da 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Paniğe neden olan sarsıntı Malatya ve Adıyaman'da da hissedildi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sarsıntının 24 Ocak 2020'deki 6.8'lik depremin artçısı olduğunu belirterek, "Panik yapacak durum yok" dedi. Kütahya Simav'da da önceki gün saat 02.45 ile saat 07:21'de 3.9 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Kandilli, Simav'da geceden sabaha kadar 65 artçı sarsıntı yaşandığını duyurdu. Sarsıntılar çevre ilçelerde de hissedilirken, halk geceyi korku içinde geçirdi. Simav'da 25 Nisan'da da 3 saatte 3.9 ila 4.6 büyüklüğünde 3 deprem yaşanmıştı.