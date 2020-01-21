İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9289
  • EURO
    6,579
  • ALTIN
    296.473
  • BIST100
    121879
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ'da 62'şer yıl hapisle aranan 2 firari, 15 yıl sonra yakalandı
Güncel

Elazığ'da 62'şer yıl hapisle aranan 2 firari, 15 yıl sonra yakalandı

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, 15 yıl önce 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı soygun olayının ardından ortadan kaybolan ve firari olarak yargılandıkları davada 62'şer yıl hapis cezasına çarptırlan T.O. ve S.O. jandarma operasyonuyla yakalandı.

DHA21.01.2020  10:39 - Güncelleme: 21.01.2020  10:39

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Zuhurevleri mezrası Bevirti mevkisinde, 15 Kasım 2005 gecesi, göçer hayat süren 5 kişilik aileyi soyan ve kendilerine direnmek isteyen Fethi Türk'ü öldürüp, Mehmet Dağtekin'i de yaraladıktan sonra kaçan T.O. ve S.O., firari olarak 'Birden fazla kişiyle silahlı yağma' ve 'Kasten adam öldürme' suçlarından 62'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar kesinleşirken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ikilinin peşine düştü.

15 yıldır sürekli kılık ve adres değiştirdikleri öğrenilen T.O. ve S.O., Ergani ilçesine bağlı kırsal Ortaağaç Mahallesi'nde yaşayan ailelerinin evine gelince jandarma baskın düzenledi.

T.O. saklandığı evde, S.O. ise ahırda saklanmak için düzenlenen sığınakta yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 ruhsatsız tabanca ve 21 tabanca mermisi ele geçirildi. T.O. ve S.O. tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'
'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek
ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor
Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor

Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.