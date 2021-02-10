63 yaşındaki adam iş yerinde ölü bulundu

DHA 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:50 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:50

Olay, Hacı Hızır Mahallesi Veli Baba Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde kardeşi ile beraber işlettiği pastanenin önüne gelen Mustafa Demiray, iş yerinin kepenklerinin açılmadığını gördü. Kilidi açarak içeriye giren Mustafa Demiray, kardeşi Hüseyin Demiray'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hüseyin Demiray'ın öldüğü belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Hüseyin Demiray'ın cansız bedeni morga götürüldü. Hüseyin Demiray'ın uzun süredir sağlık problemleri olduğu ve işlettiği pastanede yaşadığı öğrenildi.