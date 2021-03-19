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Güncel

64 yaşındaki adam sokak ortasında fenalaşıp öldü

İzmir'de hastaneye gitmek için evinden çıkan Mustafa Terzioğlu (64) sokakta yürüdüğü sırada fenalaşıp, hayatını kaybetti.

DHA19 Mart 2021 Cuma 09:41 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 09:41
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Kazım Karabekir Mahallesi 9002 Sokak'ta yaşayan Mustafa Terzioğlu, sabah 07.00 sıralarında hastaneye gitmek için evinden çıktı. Terzioğlu, sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığıldı. Terzioğlu'nu gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Terzioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri ile savcının incelemesinin ardından cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Terzioğlu'nun kalp hastası olduğu öne sürüldü. Mustafa Terzioğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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