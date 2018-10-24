6.5 milyon ev sahibini ilgilendiren İmar Affı başvurularında son tarih 31 Ekim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması için Haziran ayında uygulamaya alınan İmar Barışı'na 5 ayda 6.5 milyona yakın başvuruda bulunuldu.

Devletin kasasına 6 milyar lira girdi

Barış kapsamında devletin kasasına giren para ise 6 milyar liraya ulaştı. En fazla başvuru ise İstanbul ve İzmir'den geldi. Başvuruların yüzde 80'i konutlar için gelirken geriye kalan yüzde 20'lik kısım ise ticari ve tarımsal yapılar üzerinden gerçekleştirildi.

Başvuruların yarısı bir ve iki katlılardan geldi

Sadece 2017 sonuna kadar yapılan yapıları ilgilendiren düzenleme kapsamında yapılan başvuruların yüzde 49'u bir ve iki katlı yapı sahipleri tarafından yapılırken yüzde 39'u ise üç-yedi, yüzde 12'si ise 8 ve daha fazla katlı yapı sahipleri tarafından yapıldı.

İmar Barışı'nda başvuruların çoğunluğu bir ve iki katlı yapılardan geldi.

7 katı bekleniyor

İmar Barışı'nda başvuruların ardından verilecek Yapı kayıt belgesinin bedeli için tanınan son süre ise 31 Aralık 2018. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu sürenin sonunda toplanacak rakamın şu ana kadar toplanan paranın yaklaşık 7 katı yani 40 milyar lirayı bulmasını bekliyor.

6.5 milyon konut için son 1 hafta

8 Haziran'da ilk başvuruların alınmaya başladığı İmar Barışı'nda tanınan süre 31 Ekim'de sona eriyor. Barış kapsamında son haftaya girildiğini belirten yetkililer başvuru yapacaklara yaşanacak yoğunluğa dikkat çekerek ellerini çabuk tutmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

İmar ve iskan sorunu olan 13 milyon konutu ilgilendiren düzenlemeye başvuru sayısı 6.5 milyona yaklaşmış durumda, 6.5 milyon konut için ise hala son bir şans bulunuyor.

1 yıl uzatma hakkı var

31 Aralık 2017 tarihinden önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsayan kanunda gerekli görülmesi halinde 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise kendisine yöneltilen bu yöndeki bir soruya "Şu anda bir uzatma düşüncemiz yok. 31 Ekim'de tekrar değerlendireceğiz" cevabını verdi.

Bedelini hemen yatırana 24 saatte Yapı Kayıt Belgesi

Yapı kayıt belgesi için müracaatlar, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar başvuru işlemini tamamladıktan sonra 24 saat içerisinde SMS veya e-mail yoluyla kendilerine bilgilendirme gelecek. Bunun üzerine Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedelini yatırılabilecek. Yapı Kayıt Belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda yüzde 5 olarak hesaplanacak. Vatandaşlar başvuruyu yaptıktan sonra hemen bedelini yatırmaları halinde yine 24 saat içerisinde Yapı Kayıt Belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecek.

4 katlı 7 daireli bir yapıda daire başına ödenecek rakam 4 bin liraya yaklaşıyor. ( ödenecek rakamlar bina arsa m2'si, toplam yapı alanı m2'si ve rayiç bedele göre değişkenlik gösteriyor.)

Yalan beyana iptal ve hapis cezası

İmar Barışı başvurularında yalan beyanda bulunanların yatırdığı yapı kayıt bedeli de bütçeye irat kaydedildiği için geri verilmeyecek. Yapılan tüm başvurular bakanlık tarafından oluşturulacak kurul tarafından tek tek incelenecek ve yanıltıcı beyanda bulunanların Yapı Kayıt Belgeleri de iptal edilecek. Ayrıca söz konusu beyanlara yönelik ''Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan'' suçundan yargılanma talep edilerek 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası da verilebilecek.

Boğaz'ı kapsamıyor

Düzenleme Boğaziçi sahil şeridi ile İstanbul tarihi yarımada içinde kanuna eklenmiş sınır ve koordinatları belirlenen alanlardaki kaçak binaları kapsamayacak ve bu binalar için Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek.

Müracaatta istenenler şöyle:

Müracaat esnasında istenen evrak ve bilgiler ise şöyle sıralanıyor;

- E-devlet şifresi

- Geçerli bir cep telefonu numarası

- Geçerli bir e-posta adresi

- Beyan edilecek yapının adresi

- Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

- Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

- Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

- Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecek)

- Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

- Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

- İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

- Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.

(Yeni Şafak)