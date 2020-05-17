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65 yaş sokağa çıkma saatleri değişti! İşte 17 Mayıs 2020 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri

65 yaş üstüne Pazar günleri 4 saat sokağa çıkmaları için verilen izin saatleri değişti. Geçtiğimiz hafta koronavirüs normalleşme kapsamında 4 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar, 17 Mayıs skağa çıkma saatlerini araştırıyor. Geçen hafta 4 saat dışarı çıkan binlerce 65 yaş üstü vatandaş, bugün 1 hafta sonra yine gezip hava alabilecek. Peki 65 yaş sokağa çıkma saatleri ne zaman? İşte 17 Mayıs 2020 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma izin saatleri

17 Mayıs 2020 Pazar  10:32 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 10:32
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65 yaş üstü vatandaşlar için ikinci kez sokağa çıkma günü geldi. Uzun süredir evden dışarı çıkmayan vatandaşlar sokağa çıkma izninin tadını çıkarmak istiyor. Geçtiğimiz hafta 65 yaş üstüne saat 11.00 ile 15.00 arasında verilen dışarı çıkma izni saatleri bu hafta değişti. Birkaç saatlik izin çerçevesinde sokağa çıkacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar, '65 yaş sokağa çıkma saatleri ne zaman?' sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

Havaların ısınmasıyla birlikte Meteoroloji verilerine göre, 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma saatleri değişti.

65 YAŞ ÜSTÜ 17 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ile beraber hava sıcaklıklarında yaşanacak olan ani yükselişten yaşlıların ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarıda bulunmalarının risk oluşturacağı gerekçesi ile 11.00-15.00 saatleri 12.00-18.00 saat aralıklarına çekildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12:00- 18:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Yayınlanan yeni genelge ile 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalar 17 Mayıs Pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

17 Mayıs 2020 Pazar günü, 12.00-18.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

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