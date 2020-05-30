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65 yaş üstü için tarih belli oldu

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:18 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:18
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Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra Haziran ortasında 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek.

DİŞÇİ KISITLAMASI AĞUSTOS'A KADAR

Hürriyet'in haberine göre, riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

HAC VE UMRE

Ağustos ayında planlanan hac ziyaretlerinin ise bu yıl yapılmaması bekleniyor. Suudi Arabistan’ın koronavirüs salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretleri içinse en erken 1 Eylül tarihine işaret ediliyor.

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