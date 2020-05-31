65 yaş üstü sokağa çıkma saati değişti! 65 yaş üstü sokağa çıkma saati kaçta başlayıp kaçta bitiyor?

31 Mayıs 2020 Pazar 09:54 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 09:54

65 yaş üstü sokağa çıkma saati geçtiğimiz hafta değişmişti. İlk etapta 11.00 ile 15.00 saatleri arası 4 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma saati uzatıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Risk grupları içerisinde en üstte yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar hafta boyunca sokağa çıkma izninin geleceği günü bekliyordu. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma saati kaçta başlayıp kaçta bitiyor? İşte bugün dışarı çıkıp temiz hava alacak olan yaşlıların 31 Mayıs 2020 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

Havaların ısınmasından dolayı 65 yaş üstü sokağa çıkma saati esnetildi. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri ilk başladığında 11.00 ile 15.00 arasındayken havaların ısınmasıyla bu saat 12.00 18.00 olarak değiştirilmişti. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası koronavirüs normalleşme sürecine dair yaptığı açıklamayla birlikte 65 yaş üstü sokağa çıkma saat yeniden değişti ve bir kez daha esnetildi.

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü sokağa çıkma saati öğleden sonra saat 2'de başlayıp, akşam saat 8'e kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.”

Ayrıca, işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında yaş sınırının 18’e çekildiğini açıkladı. Erdoğan: “20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba-Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.”

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME SÜRECİNDE NELER OLACAK?