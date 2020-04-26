65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü yasak ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı açıkladı

26 Nisan 2020 Pazar 10:48 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 10:48

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok yasak ve kısıtlamalar getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Gelen son dakika haberine göre 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağında esneklik yapılması öngörülüyor. 1 aydır sokağa çıkması yasak olan milyonlarca 65 yaş üstü vatandaş için sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği merak konusu oldu. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü yasak ne zaman kalkacak? soruları son zamanlarda yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamada bulundu. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğine ilişkin gelişmeler..

1 ay önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tüm illerde koronavirüse yakalanma riski diğerlerine göre yüksek olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni çalışma ile 35 gündür evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların belirli günlerde belirli saatlere dışarı çıkmasının önünü açan bir uygulama üzerinde çalışılıyor. Peki 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onaylaması halinde kabul edilecek yeni uygulamanın detayları.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni uygulamaya göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşların günde üç saat dışarı çıkmalarına izin verilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bu çalışmaya onay verirse yarından itibaren başlamak üzere (26 Nisan Pazar) sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar günde belirli saatlerde dışarı çıkabilecek.

Sokağa çıkmalarına izin verilecek 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı tedbirler alınacak. Dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri, iki kişiden fazla yan yana gelmemeleri istenecek. Bunun dışında sokağa çıkan vatandaşların eldiven, maske kullanmaları gerekecek.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN İFTAR SONRASI KARARI

Ramazan ayı boyunca iftarlardan sonra oluşacak yoğunluğu önlemek için İçişleri Bakanlığının çalışmaları sürüyor. İftar sonrası şehirlerde oluşabilecek kalabalıkların önüne geçilmesi için valiliklere talimatlar verildi. Yoğunluğun fazla yaşanacağı cadde, meydan ve diğer bölgeler Ramazan ay boyunca yaya ve araç giriş çıkışına kapatılacak. 65 yaş üstü için, iftardan yarım saat veya bir saat sonra 'hava alma' istisnası uygulanabilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazeteci Candaş Tolga Işık’a koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Bayramda normalleşme başlayacak mı? 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek mi? sorularına yanıt verdi. Bakan Koca, 'Şu anki iyiye gidişat bizi gevşetmesin, bu tablo tamamen hareketlilikle orantılı. Hareketliliği bir süre daha en azından Ramazan ayı boyunca kontrol altında tutmak zorundayız, gevşediğimiz an tablo kötüye gider.' dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

“65 yaş üzeri vatandaşlarımız haklı ama ne olur bize güvensinler. Şu an vefat sayılarımız onları korumaya alabildiğimiz için daha düşük. Ramazanda dayansınlar. Bayramda ya da hemen sonrasında ilk önce onlara özel bir karar alabiliriz.”

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta 4 gün sokağa çıkma kısıtlama ilan edilmişti. Yapılan açıklamaya göre 30 büyük şehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Çarşamba saat 24.00 itibariyle başlayacak. 26 Nisan Pazar saat 24.00 itibariyle sona erecek.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak'ta 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.