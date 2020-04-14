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Güncel

65 yaş üstündeki çiftçinin yardımına jandarma yetişti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekipleri, yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktör kullanarak gübre attı.

AA14 Nisan 2020 Salı 12:37 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 12:37
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında illerde valilik, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Afşin ilçesi Berçenek Mahallesi'nde yaşayan Ali Dağlı, 156 Jandarma İmdat hattını arayarak 65 yaş üstünde olması nedeniyle evden çıkmadığını ve bu nedenle buğday tarlasına gübre atamadığını söyledi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri tarlaya giderek Dağlı'nın isteğini yerine getirdi. Traktöre binen ekipler, tarlaya gübre attı.

Dağlı, desteklerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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