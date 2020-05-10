65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlıyor? 65 yaş üstü kaç saat izinli?

10 Mayıs 2020 Pazar 10:28 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 10:28

65 yaş sokağa çıkma izni bugün başlıyor. Türkiye'de koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla alınan 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı yaklaşık 1 buçuk aydır devam ediyor. Koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan yasakta bugün 4 saatlik izin verilecek. 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlıyor? sorusu internette araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar için 4 saatlik sokağa çıkma izni bugün saat 11.00'da başlıyor. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izninde merak edilen hususlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilere seslenerek, "Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin" dedi.

65 YAŞ ÜSTÜNE İZİN!

Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşlara 21 Mart’tan itibaren sokağa çıkma yasağı getirmişti. Kararın ardından evden çıkmayan yaşlıların psikolojilerinin olumsuz etkilenmemesi için 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde yaşlı vatandaşlara 4 saatlik dışarı çıkış hakkı tanındı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının esnetilmesine karar verildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK?

65 üstü yaşlı vatandaşlar, bugün saat 11.00 ile 15.00 arası yürüyüş yapıp, sosyal mesafeyi korumak şartıyla hava alabilecekler.

BAKAN KOCA'DAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA UYARI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, bugün 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Ard arda iki paylaşımda bulunan Bakan Koca, “Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!” ifadelerini kullandı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-14 yaş arası 13 Mayıs’ta 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü 11-15 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor. Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Erdoğan, "65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstü yaşlılar ve 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma yasağı açıklaması:

Sağlık Bakanlığımız ülkemizdeki tüm sektörlerde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin dökümanlar hazırlayarak kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehbere göre yürütecek.

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır.

65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.

İlk uygulamayı da, bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ile 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11 ile 15 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek.

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek.

Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının biteceği tarih ile ilgili kesin bir açıklama bulunmuyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar emekli aylıklarını evden alabilecekler. Evden emekli maaşı almak için vatandaşlar taleplerini,112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletebilecekler.