65 yaş üzeri ve risk grubuna evlerinde 'grip aşısı' yapılıyor

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 10:46 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:46

İl Sağlık Müdürlüğünce kentte hastane ve aile sağlığı merkezlerindeki aşılamanın yanı sıra mobil aşı ekibi, 65 yaş üstü evde sağlık hizmetlerinden yararlananları evlerinde aşılıyor.

Ekipler, tansiyonlarını ölçtükleri ve kontrollerini yaptıkları kişilere sağlık durumları elverişli olması halinde aşı uyguluyor.

Kırklareli'nde yaşayan 76 yaşındaki Şükrü Mutluer, AA muhabirine, üç doz Kovid-19 aşısını olduğunu ve şimdide grip aşısını yaptırdığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının hizmetlerinden son derece memnun olduğunu ifade eden Mutluer, "Sağlık çalışanlarının evime gelerek hizmet etmeleri çok güzel bir şey. Sağlık ekipleri bu sıkıntılı sürecin atlatılması için bizleri aşılıyor. Ne mutlu bize. Sağlık Müdürlüğü hizmetlerini artık bizim ayağımıza kadar getiriyor. Hastaneye gitmeden aşımı evde oldum." diye konuştu.

Herkesin aşı olması gerektiğini belirten Mutluer, kendisinin de sağlığını korumak amacıyla aşılarını yaptırdığını söyledi.

Babası için randevu alan kızı Mürvet Mutluer de hizmetten memnun olduklarını ifade etti.

Aşılama çalışmaları Edirne ve Tekirdağ da devam ediyor.