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65 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılmasına başlandı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz aşılarının uygulanmasına başlandı.

AA12 Şubat 2021 Cuma 13:24 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 13:24
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Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri sisteme tanımlandı.

Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş gruplarına 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak.

- "Herkesin aşı olması gerekiyor"

Ankara Şehir Hastanesine eşiyle gelen 71 yaşındaki Hakkı Ekin, birinci doz aşılarını yaptırmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, "Aşı olmak için randevumu rahatlıkla aldım. Herkesin aşı olması gerekiyor. Bunun yararlı olacağı inancındayım, o yüzden yaptırdım. Şu anda yan etkisini hiç hissetmiyorum." diye konuştu.

70 yaşındaki Ömer Şimşir ise kendisi ve ailesinin sağlığını korumak için CoronaVac'ın ilk dozunu vurulduğunu belirterek, "Bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Ülkemiz bir an önce bu musibetten kurtulsun. Hastanede verilen hizmetler çok güzel. Allah Sağlık Bakanlığımıza zeval vermesin. Şu anda aşı olduğumu bile hissedemiyorum. Aşıyı o kadar hassas vurdular." ifadelerini kullandı.

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