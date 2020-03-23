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65 yaş yasağına uyulmadı, belediye ekipleri bankları söktü

Isparta'da, 65 yaş yasağına uymayanların meydanlarda oturmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri, Kaymakkapı Meydanı'ndaki bankları kaldırarak düzenleme çalışması başlattı.

DHA23 Mart 2020 Pazartesi 16:54 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 16:54
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Isparta'da koronavirüs nedeniyle günlerdir yapılan uyarılara rağmen 65 yaş yasağını uymayanlar gün boyu Kaymakkapı Meydanı'ndaki banklarda oturmaya devam etti. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yaz aylarında yapmayı planlanan meydan düzenleme çalışmalarını erkene çekti. Bu sabah itibarıyla çok sayıda işçi ve iş makinesi ile meydana gelen ekipler, önce bankları kaldırdı, ardından meydanda bulunan taş döşemeleri yerinden sökmeye başladı.

POLİS SIK SIK ANONSLA UYARDI

Alınan tüm önlemlere rağmen çeşitli bahanelerle sokağa çıkmaya devam eden 65 yaş ve üstü kişiler polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi. 65 yaş yasağına uymayanların yoğun olarak bulunduğu ve akşama kadar vakit geçirdiği meydanda polis, ekip araçlarından evlerine dönmeleri yönünde anons yaptı. Bazı Ispartalılar, otobüslerinde uygulanan 65 yaş üstü kişilere ücretsiz otobüs uygulamasının kaldırılması gerektiğini savunarak, Belediye ve Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin bu konuda acilen karar alması gerektiğini söyledi.

Kaymakkapı Meydanı'nda aynı anda 100 kişinin oturabileceği şekilde banklar bulunuyor. Özellikle havanın iyi olduğu günlerde bu banklar tamamen dolu oluyordu.

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