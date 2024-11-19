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66 ilde FETÖ'ye operasyon! 459 şüpheli yakalandı

66 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-30' operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı.

IHA19 Kasım 2024 Salı 09:50 - Güncelleme:
66 ilde FETÖ'ye operasyon! 459 şüpheli yakalandı
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FETÖ terör örgütüne yönelik 66 ilde düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı. Operasyon hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda şüphelilerin; örgütün güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medyada platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla iletişim kurmak ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak, haklarında firari olarak aranma kayıtları bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı."

"MİLLİ İRADEMİZE DARBE YAPMAYA YELTENEN BU HAİN YAPIYI, TEMİZLEYENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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