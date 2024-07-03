Akdeniz Üniversitesi'nin 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, üniversite stadyumunda yapıldı. Törende mezun öğrenciler, taşıdıkları pankartlarla mesajlarını iletti. 8 bin 864 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törende bazı öğrenciler Filistin bayrağı, 'Türkiye Türklerindir', 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Türkiyeli değil Türk' yazılı dövizler taşıdı.

Mezunlar arasında öğrenimini tamamladığı yüksekokulun adı yazılı dövizi taşıyan Ali Demirel ise tüm dikkatleri üzerine topladı. 7 yaşında ilkokula başlamasının ardından 59 yıl boyunca sadece 2000 ile 2006 yılları arasında öğrenime ara verdiğini anlatan Demirel, 5 üniversite bitirdiğini anlattı. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu ifade eden Demirel, yeniden üniversite sınavına girdiğini belirtti.

"6 ÜNİVERSİTE BİTİRDİM"

Memleketi Antalya'nın Finike ilçesinde sosyal aktivite yetersizliğinden dolayı kış aylarında sıkıldığı için üniversitede eğitim görmeyi tercih ettiğine değinen Demirel, "İlkokula başladığım günden itibaren eğitim hayatını içerisindeyim. 6 üniversite bitirdim. Bursa'da işletme bölümü, ODTÜ'de psikoloji, Kırıkkale'de iklimlendirme ve soğutma, Ankara Üniversitesi'nde kamu yönetimi, açık öğretimde sosyal bilimler, Akdeniz Üniversitesi'nde de tarım bölümünü tamamladım. ODTÜ'de felsefe bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Yüksek lisans tezimin onaylanma sürecindeyim. Üniversite sınavına girdim, turizm bölümünde öğrenci hayatıma devam edeceğim. Finike'de kışın sıkılmaktansa eğitimimi sürdürmeye devam edeceğim. İngiltere'de yüksek lisans eğitimime başlamıştım, tamamlayamadığım için ODTÜ'de yüksek lisans alıyorum. Tüm zamanımı eğitimle doldurmaya çalışıyorum" dedi.