İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5821
  • EURO
    35,0804
  • ALTIN
    2457.67
  • BIST100
    10559.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 66 yaşında 6 üniversite bitirdi: Zamanımı eğitimle doldurmaya çalışıyorum
Güncel

66 yaşında 6 üniversite bitirdi: Zamanımı eğitimle doldurmaya çalışıyorum

66 yaşında 6 üniversite bitiren Ali Demirel, 'İlkokula başladığım günden itibaren eğitim hayatı içerisindeyim. Kışın sıkılmaktansa eğitimimi sürdürmeye devam edeceğim. Zamanımı eğitimle doldurmaya çalışıyorum' dedi.

DHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 11:12 - Güncelleme:
66 yaşında 6 üniversite bitirdi: Zamanımı eğitimle doldurmaya çalışıyorum
ABONE OL

Akdeniz Üniversitesi'nin 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, üniversite stadyumunda yapıldı. Törende mezun öğrenciler, taşıdıkları pankartlarla mesajlarını iletti. 8 bin 864 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törende bazı öğrenciler Filistin bayrağı, 'Türkiye Türklerindir', 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Türkiyeli değil Türk' yazılı dövizler taşıdı.

Mezunlar arasında öğrenimini tamamladığı yüksekokulun adı yazılı dövizi taşıyan Ali Demirel ise tüm dikkatleri üzerine topladı. 7 yaşında ilkokula başlamasının ardından 59 yıl boyunca sadece 2000 ile 2006 yılları arasında öğrenime ara verdiğini anlatan Demirel, 5 üniversite bitirdiğini anlattı. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu ifade eden Demirel, yeniden üniversite sınavına girdiğini belirtti.

"6 ÜNİVERSİTE BİTİRDİM"

Memleketi Antalya'nın Finike ilçesinde sosyal aktivite yetersizliğinden dolayı kış aylarında sıkıldığı için üniversitede eğitim görmeyi tercih ettiğine değinen Demirel, "İlkokula başladığım günden itibaren eğitim hayatını içerisindeyim. 6 üniversite bitirdim. Bursa'da işletme bölümü, ODTÜ'de psikoloji, Kırıkkale'de iklimlendirme ve soğutma, Ankara Üniversitesi'nde kamu yönetimi, açık öğretimde sosyal bilimler, Akdeniz Üniversitesi'nde de tarım bölümünü tamamladım. ODTÜ'de felsefe bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Yüksek lisans tezimin onaylanma sürecindeyim. Üniversite sınavına girdim, turizm bölümünde öğrenci hayatıma devam edeceğim. Finike'de kışın sıkılmaktansa eğitimimi sürdürmeye devam edeceğim. İngiltere'de yüksek lisans eğitimime başlamıştım, tamamlayamadığım için ODTÜ'de yüksek lisans alıyorum. Tüm zamanımı eğitimle doldurmaya çalışıyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.