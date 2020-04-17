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67 yaşındaki çiftçinin tarlasını din görevlileri sürdü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde görev yapan din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan 67 yaşındaki Süleyman Özen'in tarlasını sürdü.

AA17 Nisan 2020 Cuma 13:56 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 13:56
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Yavuzeli Müftüsü Halil Birlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerinden geldikçe vatandaşlara yardım ettiklerini, özellikle yaşlı vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda imam İsmail Çoban ile müezzin Halil Kaya'nın, evinden çıkamayan Süleyman Özen'in tarlasını çapa makinesiyle sürdüğünü belirten Birlik, iki gün içerisinde tarladaki işlerin bittiğini ifade etti.

Çalışmayla Özen'in çok mutlu olduğunu aktaran Birlik, "Müftülük personelimiz her gün halkımızı telefonla arayarak manevi destek veriyor. Ayrıca vatandaşların hal hatırını sorarak ihtiyaçları olup olmadığını öğreniyoruz. Kaymakamlığın talimatıyla, sosyal yardımlaşma vakfına gelen gıda malzemelerini müftülük makam aracıyla kimsesiz 65 yaş üzeri ve muhtaç vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz." diye konuştu.

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