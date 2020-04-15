67 yaşındaki Fadime teyzeden Milli Dayanışma'ya destek

AA 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:30 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:30

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Akyol, 155 Polis İmdat hattını arayarak biriktirdiği parayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.

Bunun üzerine çarşı ve mahalle bekçileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan Akyol'u evinde ziyaret etti.

Bağışlanan bir miktar parayı alan ekip, banka şubesine giderek bağışı yatırdı ve makbuzu Akyol'a götürdü.

Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na verdiği destekten dolayı Fadime Akyol'a teşekkür ederek, "Fadime teyzemize bu anlamlı davranışından dolayı milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Ekipler, ayrıca Fadime Akyol'a kolonya, çikolata ve maske verdi.