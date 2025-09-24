ABB önünde bir araya gelen ve "İmar hakkımız engellenemez", "1 yıl içinde tapumuzu istiyoruz", "67 yıl imar bekledik, çoğumuz bekleyemedi" yazılı dövizler taşıyan grup adına basın açıklamasını okuyan Gökhan Şahin, mahallelerinde yaşanan mağduriyetleri anlattı.

Karataş, Mühye, Yakupabdal mahallelerinin 67 yıldır uygulanabilir ve sürdürülebilir bir imar planına kavuşamadığını, bu durumun tapu sahiplerini ve bölge halkını yıprattığını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"İmar planının tamamlanması ve uygulamaya geçmesi ile sadece tapu sahiplerine değil, tüm Ankaralılara hizmet edecek bir rekreasyon alanını, bir yaşam alanını, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gerekse tüm Ankara halkını öncelik olarak ele alma iddiasındaki meslek odaları olarak sizlerden mümkün olan en kısa sürede bekliyoruz."