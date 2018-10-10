679 çocuk kandırıldı, PKK/KCK’nın ağına düştü
Kadın-çocuk, genç-yaşlı ayrımı yapmadan insanları katleden, her türlü şiddeti yapan bölücü terör örgütü, varlığını devam ettirebilmek için ergenlik çağına yeni girmiş çocukları iyi bir yaşam vaadiyle kandırıp dağa çıkardı.
Gençlik tanımında herhangi bir yaş sınırlaması bulunmayan PKK/KCK, ebeveynlerinden bağımsız olarak sokağa çıkabilen, eylem ve etkinliklere katılabilen her bireyi ‘genç’ olarak nitelendiriyor. Örgütlenme çalışmalarında henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürmekten kaçınmayan terör örgütü, gençliğin örgütlenmesi ve saflarına katılması için ‘yiğitlik’, ‘mertlik’, ‘fedakarlık’ gibi kavramlara vurgu yaparak psikolojik etkileme yöntemlerine başvuruyor. Kuruluş yıllarında elemanlarının büyük bir bölümünü lise çağındaki erkek ve kız çocuklardan devşiren terör örgütü, silahlı faaliyetlerini tırmandırmaya başladığı 1980’li yıllarda da bu anlayış çerçevesinde yaylaları basarak çoğunluğu 15-16 yaş civarında olan çocukları sözde ‘savaşçı’ olarak kaçırdı.
9 AYDA 47 ÇOCUK
Çocukluktan gençliğe geçiş yapan erkek ve kızlar üzerinde duran, bu amaçla 14-18 yaş aralığını kendine hedef seçen PKK/KCK’nın elinde, ailelerinden koparıp zorla savaştırdığı 18 yaş altı 679 çocuk bulunuyor. PKK/KCK son 9 ayda 15 yaş altı 47 çocuğu iyi bir yaşam vaadiyle kandırarak, tehdit ederek veya kaçırarak zorla terörist yaptı. Yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin ifadeleri de bu gerçeği ortaya koydu. Bölücü örgüt, 2014’te 305, 2015’te 424, 2016’da 222, geçen yıl ise 88 çocuğu tehdit ve baskı yoluyla silahlandırdı. Terör örgütünün, 1990-2018 yılları arasında ise 15 yaş altı çocukların sayısı bin 466 olarak kayıtlara geçti. Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla son 3 yılda ise terör örgütüne katılan çocukların sayısında ciddi bir düşüş meydana geldi.
BEBEK KATİLİNİN RESMiNiN ÖNÜNDE POZ VERMiŞ
Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Belçika sorumlularından kadın terörist Devlet Aslan, Batman’da düzenlenen operasyonla yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın teröristin, elinde uzun namlulu silahla ve bebek katili Abdullah Öcalan’ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
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