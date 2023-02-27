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  • 68 kişiye mezar olan sitenin açılışını Lütfü Savaş yaptı
Güncel

68 kişiye mezar olan sitenin açılışını Lütfü Savaş yaptı

'Depreme dayanıklıdır' diyerek satılan ve 68 kişiye mezar olan sitenin 3 yıl önce dev altın makasla gerçekleşen açılışını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yaptığı ortaya çıktı.

27 Şubat 2023 Pazartesi 07:42 - Güncelleme:
68 kişiye mezar olan sitenin açılışını Lütfü Savaş yaptı
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Kahramanmaraş merkezli en 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2020 yılında yapımı tamamlanan Güçlü Bahçe Sitesi yerle bir oldu. 5 bloktan oluşan sitenin 4 bloğu yıkıldı, 1 binanın ise zemin katları çöktü ve ağır hasar aldı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AÇILIŞA KATILMIŞ

'Depreme dayanıklıdır' diyerek satılan ve 68 kişiye mezar olan sitenin 3 yıl önce gerçekleşen dev altın makaslı açılışı gündem oldu.

Yerle bir olan sitenin açılışına katılanlar arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olduğu ve açılışı gerçekleştirdiği yer aldığı ortaya çıktı.

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