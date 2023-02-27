68 kişiye mezar olan sitenin açılışını Lütfü Savaş yaptı

Kahramanmaraş merkezli en 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2020 yılında yapımı tamamlanan Güçlü Bahçe Sitesi yerle bir oldu. 5 bloktan oluşan sitenin 4 bloğu yıkıldı, 1 binanın ise zemin katları çöktü ve ağır hasar aldı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AÇILIŞA KATILMIŞ

'Depreme dayanıklıdır' diyerek satılan ve 68 kişiye mezar olan sitenin 3 yıl önce gerçekleşen dev altın makaslı açılışı gündem oldu.

Yerle bir olan sitenin açılışına katılanlar arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olduğu ve açılışı gerçekleştirdiği yer aldığı ortaya çıktı.