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68 yaşındaki Nami amcadan duygulandıran bağış

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 68 yaşındaki bir kişi, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulundu.

AA31 Mart 2020 Salı 13:48 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:48
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlananlar arasında yer alan Nami Aydoğdu, Akıncılar Kaymakamlığı Vefa İletişim Hattı'nı arayarak ekipleri eve davet etti.

Aydoğdu, eve gelen görevlilere, bir miktar para bağışladı.

Parayı alan görevliler, "Herkes 112'yi yardım için ararken, siz Cumhurbaşkanımızın çağrısına 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek için aramışsınız, biz de talebinizi yerine getirmek için buradayız. Kampanya kapsamında en güzel örneklerdensiniz. Devlet adına, millet adına sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Aydoğdu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görevlilere teşekkür ederek, "Allah herkesi korusun, sağlık olsun. İnşallah bugünleri de atlatacağız." diye konuştu.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dayanışma ve dostluk rüzgarları, bu kadim topraklarda esmeye hep devam edecek. Akıncılar ilçemizden 112 Vefa İletişim Hattı'nı arayarak 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak istediğini dile getiren hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Rabb'im, birini bin etsin." ifadesini kullandı.

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