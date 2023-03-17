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  • 6'lı koalisyon-HDP ittifakını PKK kanalında itiraf etti: HDP öncü olacak, beraber hareket edeceğiz
Güncel

6'lı koalisyon-HDP ittifakını PKK kanalında itiraf etti: HDP öncü olacak, beraber hareket edeceğiz

6'lı koalisyon ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ittifakıyla ilgili itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. PKK'nın bölücü yayın organına konuşan HDP'li Sezai Temelli, 'Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar (CHP ve İYİ Parti) ile beraber hareket edeceğiz' ifadelerini kullandı. Bu itiraf, 6'lı koalisyonla HDP'nin resmiyete dökülen ittifakının en somut delillerinden biri oldu.

17 Mart 2023 Cuma 07:43 - Güncelleme:
6'lı koalisyon-HDP ittifakını PKK kanalında itiraf etti: HDP öncü olacak, beraber hareket edeceğiz
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2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi.

HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı. Bu süreçte "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosu sahneleyen İYİ Parti de tüm dikkatleri üzerine topluyor.

İYİ PARTİ'DE HDP'Yİ 'AKLAMA' SEANSLARI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale, bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söyledi.

"HDP'NİN VAR OLMA HAKKINI TANIYORUZ, SEÇMENLERİNİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"

Meral Akşener'in yardımcısının sözlerinin alt metninde terörle iltisaklı HDP'yi meşrulaştırma girişimi de vardı.

Ümit Özlale, HDP'yi Türkiye'nin 3. büyük partisi olduğunu söyleyerek, "HDP, 6 milyondan fazla oy aldı, Meclis'te grubu var. Biz yasama faaliyetlerini HDP ile beraber yapıyoruz." şeklinde konuştu.

HDP'DEN İTTİFAK İTİRAFI

Son olarak PKK'nın yayın organı Medya Haber'e konuşan HDP'li Sezai Temelli, "Seçimler kesinlikle önemli. Her şeyden önce iktidarı hep birlikte devireceğiz. HDP ile, Emek Özgürlük ile, bu iktidara karşı var olan bütün ittifaklarla beraber (6'lı koalisyon) devireceğiz" ifadelerini kullandı.

"HDP ÖNCÜLÜK EDECEK, BERABER HAREKET EDECEĞİZ"

Sürece HDP'nin öncülük edeceğini dile getiren Temelli şöyle konuştu: Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar (CHP ve İyi Parti) ile beraber hareket edeceğiz.

Bu itiraf niteliğindeki açıklama 6'lı koalisyonla HDP'nin resmiyete dökülen ittifakının en somut delili oldu.

  • Sezai Temelli
  • 6lı koalisyon

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