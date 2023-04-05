AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Haber Global'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İŞGALCİ İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRISI

Her Ramazan'-ı şerifte katil İsrail bunu adet haline getirdi. İsrail bunu siyasi malzeme haline getirdi. Saldırıyı sert bir şekilde kınıyoruz.

MHP İLE ORTAK LİSTE OLACAK MI?

Bizde İttifak süreçleri başladığında genel başkanımız bir görevlendirme yapıyor. Anlık sürekli görüşmeler gerçekleşiyor.

İTTİFAKLARDA ARTIK OY SORUNU YAŞANIR MI?

İttifakla milletvekili dağıtım olayını biz 2018'de yaptık. Teori ile pratik örtüşmez. Biz AK Parti olarak en yüksek oyu almaya çalışacağız. MHP de, Büyük Birlik de en yüksek oyu almaya çalışacak.

Artık oylar hiç olmasın diye masa başı yapılan bir çalışma sonuç vermez.

6'LI MASADA LİSTE KRİZİ

6'lı masa biliyorsunuz 7'li masa oldu. Aralarında yaptıkları toplantılar teorik olduğu için ilk kriz Cumhurbaşkanlığı adayında yaşandı. İkinci süreç aday listelerinin belirlenmesi... Genel Başkanlar yardımcılık verilerek teskin edilmiş olabilir, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti ve dört siyasi partiye ihtiyacı kalmadı. 54 vekil sözü vardı bu çok inandırıcı değildi. Benim kanaatime göre birer tane vekil ya verirler ya vermezler. 9 Nisan 2023'te son kullanma tarihi bitmiştir. Bildiğim bir şey değil bir öngörü. Kırılma, kullanılma, kenara atılma...

3 DÖNEM KURALI ESNETİLECEK Mİ?

Son yaşanan süreçte durum şunu göstermiştir ki, var olan kadrolar bir 20 sene daha bu ülkeye hizmet etmelidir. Ben üç dönemim... Şu anda 3 dönem kuralının uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Parti herkes başvuru yapabilir dendiği için ben de başvurumu yaptım.

3 dönem kuralı partimizin bu millete uzun yıllar hizmet etmesi için gereken bir kuraldır.

Milletvekilliğinde bir dönem olmamak siyasette olmamak değildir.

SEÇİM İLK TURDA SONUÇLANIR MI?

Seçim yaklaştıkça doğruyu söylemeye başladılar. Seçim yaklaştıkça anket şirketleri bizim önde olduğumuzu da açıkça ortaya koydular. Allah'ın izniyle ilk turda Cumhurbaşkanımız daha önceki seçimlerden daha fazla bir oyla kazanacaktır.

SECCADE TARTIŞMALARI

Bunun bu kadar güdeme gelmesinin sebebi Kılıçdaroğlu'nun riyakarlık yapmasıdır. Cumhurbaşkanı adayının ülke hassasiyetlerini bilmesi lazım.

(CHP içinde komplo mu?) Komplo olduğunu düşünmüyorum. Ben genel olarak bunun hassas bir şey olduğunun farkında olmadıklarını düşünüyorum.

MİTİNGLER NASIL YAPILACAK?

Bizim normal depremden önce hem müzik ve sloganlarımız belirlenmişti. 28 Ekim Türkiye Yüzyılı programıyla başlatmıştık. Gençlik ve kadın buluşmalarıyla planlı ve programlı bir şekilde devam ediyorduk. Ancak depremden sonra revize ettik.

Gerçi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildiğinde bunu görmedik.