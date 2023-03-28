6'lı koalisyonda yeni açmaz! İnce'yi Akşener taktiğiyle masaya oturtacaklar

CHP'liler, Akşener'e uyguladıkları 'linç et, heyet gönder, ikna et' taktiğini İnce için de devreye soktu. İnce'ye aralarında İmamoğlu'nun da olduğu bir heyet gidecek. Heyet, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi öncesi pazarlık yapacak.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 6'lı koalisyonda yaşanan son gelişmelere ilişin bir haber/analiz kaleme aldı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayınlanan analizi şöyle:

CHP öncülüğünde kurulan 6'lı masa, yeni bir açmazla daha karşı karşıya. Daha önce "Kazanacak aday" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i masaya döndürme taktiklerinin neredeyse aynısı şimdi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce üzerinde deneniyor. İki genel başkana da uygulanan taktiklerin ortak özellikleri, 'önce linç et, sonra heyet gönder ikna et' şeklinde özetlenebilir.

İLK AŞAMA: LİNÇ ETME

Meral Akşener, masadan kalktığında CHP'li troller başta olmak üzere ağır bir linç kampanyasına maruz bırakıldı. AK Parti'den rüşvet aldığını bile ima edenler, dile getirenler oldu. Aynı linç Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması sonrasında da devreye sokuldu. Aynı argümanla saldırılar oldu. Rüşvet suçlaması bir yana, imzacılarının bile AK Partili olduğu iddia edildi.

Akşener'e uygulanan linç kampanyasından sonra içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu heyetler devreye sokulmuştu.

İKİNCİSİ: HEYET GÖNDERME

Bu heyet belli tavizlerle ikna sürecini tamamlamıştı. CHP'li üst düzey kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre, İnce için de bir heyet oluşturuldu. Bu heyetin içinde Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanları ve parti genel merkez yöneticileri bulunuyor. Bu heyet, yakın zaman içinde Memleket Partisi yetkilileriyle görüşerek, pazarlık sürecini başlatmayı hedefliyor.

YARDIMCILIK TEKLİFİ OLMAZSA BAKANLIK

CHP'li heyetin Muharrem İnce'ye teklifleri konusunda da çeşitli kulisler dolaşıyor. Konuşulanlara göre İnce'ye 8. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilecek. Kabul edilmemesi halinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve seçilecek yerden 10 milletvekili kontenjanı önerilecek. Meral Akşener'de etkili olan taktiğin, İnce üzerinde etkili olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.