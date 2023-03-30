6'lı koalisyonla yaptıkları pazarlığın detayları ortaya çıktı! HDP'den skandal seçim vaatleri

Türkiye, bir yandan deprem yaralarını sararken bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını masaya kabul ettirdikten hemen sonra PKK'nın siyasi ayağı HDP ile diyaloğa başladı. Altılı masanın gizli ortağı konumunda bulunan HDP ise bu ilgi sonrası ilk kez masadaki varlığını gösterdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI KANDİL'DE BAYRAM HAVASIYLA KARŞILANDI



PKK elebaşı terörist Duran Kalkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada HDP'nin verdiği kararı destekleyerek seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini söyledi. HDP'yi mutlu etmeye çalışan CHP açık bir şekilde özerklik çağrısı yaptı.

HDP'nin seçim bildirgesine AK Parti'den tepki

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti logosu ve ismi önünde açıklama yaptı. Bildirgede beklendiği gibi skandal vaatler yer aldı. Türkiye'nin terör operasyonlarını durdurması, zorunlu din dersinin kaldırılması, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yerine İnanç Bakanlığı'nın kurulması, Suriye ve Irak'tan geri çekinilmesi o vaatler arasında öne çıktı.

HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar bildirgeyi açıklarken, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR



Devrim şehitleri adı altında teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören tanıtım videosu ile devam etti. Buradaki terör imgeleri dikkat çekti. Sunucu, "Kürdistani ittifakın tüm bileşenleri buradalar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

PKK'NIN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ VAATETTİLER



HDP'nin skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer aldı:

Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz

Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız

Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız

Zorunlu din dersini kaldıracağız