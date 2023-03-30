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  • 6'lı koalisyonla yaptıkları pazarlığın detayları ortaya çıktı! HDP'den skandal seçim vaatleri
Güncel

6'lı koalisyonla yaptıkları pazarlığın detayları ortaya çıktı! HDP'den skandal seçim vaatleri

14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti ile girme kararı alan HDP'nin seçim bildirgesinde skandal vaatler yer aldı. Seçim bildirgesinde HDP, kayyum uygulamasına son verileceğini, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu ile HDP arasında yapılan pazarlığın detayları da bu bildirge ile ortaya çıkmış oldu.

30 Mart 2023 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
6'lı koalisyonla yaptıkları pazarlığın detayları ortaya çıktı! HDP'den skandal seçim vaatleri
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Türkiye, bir yandan deprem yaralarını sararken bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını masaya kabul ettirdikten hemen sonra PKK'nın siyasi ayağı HDP ile diyaloğa başladı. Altılı masanın gizli ortağı konumunda bulunan HDP ise bu ilgi sonrası ilk kez masadaki varlığını gösterdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI KANDİL'DE BAYRAM HAVASIYLA KARŞILANDI

PKK elebaşı terörist Duran Kalkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada HDP'nin verdiği kararı destekleyerek seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini söyledi. HDP'yi mutlu etmeye çalışan CHP açık bir şekilde özerklik çağrısı yaptı.

HDP'nin seçim bildirgesine AK Parti'den tepki

TERÖR DAVASI NEDENİYLE HDP'DEN KATILAMAYACAKLARI İÇİN YEŞİL SOL PARTİ'DEN DEVAM EDECEKLERİNİ AÇIKLADILAR

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti logosu ve ismi önünde açıklama yaptı. Bildirgede beklendiği gibi skandal vaatler yer aldı. Türkiye'nin terör operasyonlarını durdurması, zorunlu din dersinin kaldırılması, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yerine İnanç Bakanlığı'nın kurulması, Suriye ve Irak'tan geri çekinilmesi o vaatler arasında öne çıktı.

HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar bildirgeyi açıklarken, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Devrim şehitleri adı altında teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören tanıtım videosu ile devam etti. Buradaki terör imgeleri dikkat çekti. Sunucu, "Kürdistani ittifakın tüm bileşenleri buradalar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

PKK'NIN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ VAATETTİLER

HDP'nin skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer aldı:

Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz

Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız

Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız

Zorunlu din dersini kaldıracağız

  • seçim bildirgesi
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