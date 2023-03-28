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Güncel

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na terör örgütü THKP-C'den destek

Terör örgütü THKP-C, Altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sloganı 'Açalım kızıl sancağı geçsin yezitlerin çağı' sözünü kullanan THKP-C, Altılı koalisyonun adayı için oy çağrısında bulundu.

28 Mart 2023 Salı 22:33 - Güncelleme:
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na terör örgütü THKP-C'den destek
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6'lı koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullanılan slogan terör örgütleri tarafından da kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA TERÖR ÖRGÜTÜ THKP-C'DEN DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullanılan "Açalım kızıl sancağı geçsin yezitlerin çağı" sloganı, siyasi partilerin yanı sıra terör örgütü sempatizanları tarafından da dile getirildi. Bu söylemi afiş haline getiren terör örgütü THKP-C, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine dikkat çekerek oy istedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olmasının ardından terör örgütlerinden peş peşe destek ve tebrik mesajları geldi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmalarında kullanılan "Açalım kızıl sancağı geçsin yezitlerin çağı" sloganı dikkatleri üzerine çekti.

İlk olarak Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Erkan Baş tarafından kullanılan bu slogan, terör örgütleri tarafından da kullanıldı.

Terör örgütü THKP-C, bu sloganı afiş haline getirerek Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine dikkat çekti, oy çağrısı yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SEVİNDİRDİ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütlerinden peş peşe tebrik ve destek mesajları geldi.

Terör örgütü PKK eebaşlarından Karasu, yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren Millet İtttifakı'na destek verdi.

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