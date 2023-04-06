6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP'den skandal çıkış: Türklüğü kaldıracağız

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamasının ardından, HDP de aday çıkarmayarak desteğini Kılıçdaroğlu'ndan yana koydu. 7'li koalisyona dönüşen menfaat ittifakında, HDP terör örgütü PKK'nın temsilciliğini yapmaya devam ediyor. Kandilden gelen talimatlara hareket eden HDP, Anayasadan "Türklüğü" kaldırmak hedeflerinde olduğunu ifade etti.

'TÜRKÇE VE TÜRKLÜĞE DOKUNACAĞIZ'

HDP'li Nuray Özdoğan, anayasanın 'dokunulamaz' maddelerine 'dokunacağız' itirafında bulundu. Özdoğan, Türkçe ve Türklüğü de hedef alarak, "Bugün birçok maddesine dokumadığınız Türkçeyi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden anayasa ile bir yere gitmek mümkün değil." dedi.

Bunun için beklenecek bir zamanın olmadığını söyleyen Özdoğan, "Artık bunun tıkandığı bir aşamaya geldiğini herkes tespit etmeli. Bu anayasa halkları da, ülkeyi de temsil edemez." ifadelerini kullandı.