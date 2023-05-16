6'lı Masa, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni kaldırıp yerine "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" kurmak vaadiyle kuruldu. Ancak bütün açıklamalarında ve programlarında Meclis'i güçlendireceklerini, etkin hale getireceklerini iddia eden 6 genel başkanın tamamı yeni dönemde Meclis dışında olacak.

14 Mayıs seçim sonuçları TBMM'de benzerine az rastlanır bir tablo da oluşturdu. Meclis'te çok sayıda parti girmesine karşın önemli sayıda parti 'lidersiz' temsil edilecek. 6'lı Masa'yı oluşturan CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Parti'nin genel başkanları yeni dönemde TBMM'de olmayacak. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında seçim yarışına giren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu milletvekili adayı olmadığı için yeni dönemde TBMM'de yoklar. Söz konusu liderler, seçim sürecinde varılan mutabakat çerçevesinde aday olmayıp seçimin kazanılması durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı.

LİDERLERİN YERİNE GRUP BAŞKANI

Yeni Şafak'ın haberine göre, TBMM'de 213 milletvekili ile temsil edilen Millet İttifakı bileşenleri genel başkanlarının milletvekilli olmaması TBMM'de başka durumları beraberinde getirecek. CHP ve İYİ Parti gruplarını genel başkanları yerine grup başkanları yönetecek. CHP ve İYİ Parti dışındaki ittifak ortaklarından SP, DP, DEVA ve Gelecek partileri bireysel olarak grup kurma çıtasından çok geride kaldığı için onların grup başkanı da bulunmayacak. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 Mayıs'taki gibi bir tablo çıkması halinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti liderleri olarak Meclis'te grup toplantılarına başkanlık edebilecek.

Kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçiminde yüzde 25,3 oyda kalan CHP, 6'lı Masa'nın ortakları DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye bol keseden vekillik vermesine karşın beklediği oylarını alamadı. Dört partiyi listesinden Meclis'e taşıyan CHP, bu partilerden beklediği oy akışını sağlayamadı. Küçük partiler, kontenjan pazarlığında CHP ile masaya iddialı oy oranları ile oturmuştu. 2018'de yüzde 22.6 oy olan CHP'ye liste ortaklığının 14 Mayıs'ta fazla kar getirmediği ortaya çıktı.

TABANIMIZ VERMEZ DEMİŞTİ

Seçim sonucunda CHP listelerinden DEVA 15, Gelecek 10, Saadet 10 ve DP 3 milletvekili çıkarmayı başardı. Ancak 4 partinin toplam kazandığı sandalye sayısı 38'e ulaşırken aynı oranda seçmen gelmediği CHP koridorlarında dile getirilmeye başlandı. Teşkilatı güçsüz DEVA, Gelecek partilerinin bu kadar yüksek vekil almasının karşılığının sandığa yansımamasının CHP'de masaya yatırılabileceği belirtildi. Öte yandan seçim öncesinde bu parti tabanlarının CHP'ye oy vermesi konusunda dikkat çekici açıklamalar gelmişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tabanlarının önemli bir kısmının CHP'ye oy vermeyebileceğini dile getirmişti.

OYLARI YÜZDE 1 BİLE DEĞİL

Bir önceki genel seçimlerden yüzde 22,6 alan CHP'de beklenilen oy artışı yaşanmadı. Oylarını sadece yüzde 2,7 artıran CHP'ye diğer 4 partiden yüzde bir düzeyinde bile oy gelmediği ortaya çıktı. 2018 seçimlerinde kendi logosu ile giren Saadet Partisi yüzde 0,76 oy almıştı. Yüzde 2'nin ise diğer 3 partiden gelebileceği tahmin ediliyor. Gelecek ve DEVA Partisi CHP ile liste pazarlığı yaparken oylarının yüksek olduğuna yönelik çıkarımlar yapıyordu.

CHP LİSTESİYLE MECLİS'E

CHP listesinden giren Millet İttifakı partilerinden İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti (DP) ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili seçildi. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 15, Demokrat Parti'nin 3, İYİ Parti'nin

1 adayı Meclis'te sandalye sahibi oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili seçildi. İYİ Parti'den 17 isim, 11 ilde CHP listesinden seçime girdi. Bu isimlerden sadece İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterilen Ahmet Ersagun Yücel milletvekili seçildi. Gelecek Partisi'nden 19 isim, 14 ilde CHP listesinden seçime girdi. Bunlardan 10 aday Meclis'e girdi.

ERGİN DE SEÇİLDİ

Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) 24 aday CHP listesinden seçime girdi ve 14'ü seçildi. CHP listesinden girmesi eleştirilen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin Ankara'dan seçildi.