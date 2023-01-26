6'lı masa ortakları yine toplanıp dağıldı: 11'inci görüşmede de aday çıkmadı

6'lı masa bir toplantısından daha eli boş döndü. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın 11. toplantısı sona erdi. 9 saat süren toplantı sonucunda yine bir sonuca varılamadı.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan altılı masa, "Geçiş sürecinin yol haritasını Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyu ile paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

TOPLANTI ESNASINDA İSTİFA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, 'Parti kurulları Kemal Bey'i onaylayacak durumda değil.' ifadelerinin ardından Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. Paçacı, altılı masanın 11. toplantısı sürerken İYİ Parti binasından apar topar ayrıldı.