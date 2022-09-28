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  • 6'lı masada aday savaşları! Akşener ilk kez bu kadar net konuştu: O masa noter değil
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6'lı masada aday savaşları! Akşener ilk kez bu kadar net konuştu: O masa noter değil

Şimdiye kadar defalarca toplanan ancak cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen 6'lı masada sular durulmuyor. Katıldığı bir televizyon programında adaylık konusuna değinen İP'li Meral Akşener, adaylığını güçlendiren Kemal Kılıçdaroğlu'na en net cevabı, 'O masa noter değil. Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu'dur.' şeklinde verdi.

28 Eylül 2022 Çarşamba 00:55 - Güncelleme:
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2023 seçimleri yaklaşırken, 6'lı masa halen Cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunu dolaylı ifadelerle dile getirirken, son olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da, Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı verdi.

'O MASA NOTER DEĞİL'

İP Genel Başkanı Meral Akşener ise katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun son çıkışları ve Cumhurbaşkanı adayının 6'lı masada belirleneceği konusundaki bir soruya, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki konuşmasını çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. 6'lı masaya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil. O masa noter değil. Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

ADAY KILIÇDAROĞLU MU? SORUSUNA 'HAYIR, YOK' YANIT!

6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu olarak belirlenmedi mi sorusuna Akşener, "Hayır yok. Ama adaylığını söyleyebilir. Orada bir sorun yok. Diğerleri de söyleyebilir. Başka insanların adı da gelebilir. Bunlar tartışılır ve karar verilir." yanıtını verdi.

Akşener'in, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldım. Benim söylediğim bir şey daha var, kazanacak bir aday" vurgusu da dikkat çekti.

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