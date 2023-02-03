6'lı masada aday savaşlarını kızıştıracak hamle! Kılıçdaroğlu sinyali verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gebel Merkezi'ne kendi fotoğrafı ile, 'Ben Kemal geliyorum.' ifadelerinin yer aldığı dev bir afiş astırdı. Kılıçdaroğlu, bu afişin görüntüsünü tüm teşkilat ve CHP'li vekillere paylaştırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi, 'Adaylık' mesajı ve kararlılığı olarak yorumlandı. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "Gerçekten CHP o masayı Sayın Kuşoğlu'nun dediği gibi, Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." diyerek sert bir mesaj göndermişti.

'BEN KEMAL GELİYORUM' AFİŞİ ASTIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Genel Merkez binasına, 'Ben Kemal geliyorum' yazılı afiş astırdı. CHP'li vekiller ve teşkilat Genel Merkez'in bu fotoğrafını paylaşma yarışına girdi. Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medyada bu afişin paylaşılmasını istediği belirtiliyor.

6'LI MASAYA 'ADAYLIK' MESAJI MI?

Bu haftaki CHP Grup Toplantısı'nda bu ifadeleri kullanan Kılıçdaroğlu'nun, 'Ben Kemal geliyorum' sözlerini afiş yaptırarak Genel Merkez'e astırması adaylık mesajı olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu, aday olmak istediğini sık sık dile getirse de, kararın 6'lı masada alınacağı vurgusu yapılıyor.

İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NDAN RAHATSIZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Sokakta Kemal Bey'e itiraz var. Bunu görmezden gelemeyiz. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil" ifadeleri ile 6'lı masanın son toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu'nu veto etmişti. Paçacı, daha sonra görevinden istifa ettiğini duyurdu. Paçacı'ya benzer bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'den geldi. Bugün açıklama yapan Özlale, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını desteklediklerini vurguladı, Kılıçdaroğlu ismine karşı ise mesafeli söylemlerde bulundu. Özlale, "Gerçekten CHP o masayı Sayın Kuşoğlu'nun dediği gibi, Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." dedi.

13 ŞUBAT KRİZİ

CHP ile İYİ Parti arasında 13 Şubat krizi de sürüyor. Kılıçdaroğlu, adayın 13 Şubat'ta açıklanacağını söylerken, İYİ Parti bu açıklamaya tepki gösteriyor. Özlale, "Üstelik daha önce de söylediğim gibi, bizim bu süreçle ilgili 13 Şubat'a kadar adayı nasıl belirleneceğine dair, hangi yöntemle belirleneceği, süreç nasıl gelişecek hiçbir bilgimiz yok. Biz de bunu canlı yayından öğrendik. Adayın belirlenmesinin 12 güne sıkıştırılmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.