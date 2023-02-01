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6'lı masada kriz çıkaracak sözler! Akşener, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Bu koltuk sevdasına feda edilemez

Altlı masanın aday kavgasında yeni bir gelişme yaşandı. Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için sürekli sinyal veren Kemal Kılıçdaroğlu'na imalı bir göndermede bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, 'Bu mücadele koltuk sevdasına feda edilemez.' dedi.

1 Şubat 2023 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
6'lı masada kriz çıkaracak sözler! Akşener, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Bu koltuk sevdasına feda edilemez
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Seçimlere kısa bir zaman kalmasına rağmen 6'lı koalisyon hala adayını belirlemeyedi. Ancak Koalisyon ortaklarından CHP'nin genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta adaylık için sinyaller veriyor.

AKŞENER'DEN İMALI AÇIKLAMALAR

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlere 112 gün kaldığını vurgulayan Akşener, kendileri için geri sayımın başladığını söyledi.

"BU MÜCADELE KOLTUK HESABINA FEDA EDİLEMEZ"

Konuşmasının devamında imalı açıklamalarda bulunan Akşener, şunları şöyle konuştu:

"Bu mücadele; Batılın karşısında, hakkın mücadelesidir. Bu mücadele, haramın karşısında, helalin mücadelesidir. Bu mücadele, zulmün karşısında, istiklalin mücadelesidir.

Bu mücadele, istibdadın karşısında, hürriyetin mücadelesidir. Ve bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez.

Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğilemez."

Akşener'in 'koltuk sevdası' ve 'kapris' ifadeleri Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak yorumlandı.

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