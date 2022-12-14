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6'lı masada yeni kriz! Kılıçdaroğlu'nun vetosuna İmamoğlu resti çekti

Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında 'İki belediye başkanımızın da görevlerini başarıyla sürdürmelerini istiyorum.' diyerek sinyal vermişti. Katıldığı bir canlı yayın programında Kılıçdaroğlu'nun veto niteliğindeki sözlerine yönelik Ekrem İmamoğlu resti çekti. Adaylık sorusu yöneltilen İmamoğlu, 'Bu omuzlar bütün yükleri taşır' diyerek cevap verdi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 00:04 - Güncelleme:
6'lı masada yeni kriz! Kılıçdaroğlu'nun vetosuna İmamoğlu resti çekti
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6'lı masadaki adaylık krizi gün geçtikçe derinleşiyor. Adaylık konusunda sinyaller veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını veto etmişti.

İKİ BELEDİYE BAŞKANINA VETO

Kılıçdaroğlu, "Ali olsa ne olur Veli olsa ne olur." sözlerini sarfederek, "İki belediye başkanımızın da görevlerini başarıyla sürdürmelerini istiyorum. 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı konusunda nasıl karar alırsa, ben de Ekrem Bey de Mansur Bey de aynı anda duyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU VETOYU DİKKATE ALMADI

Kılıçdaroğlu'nun vetosunun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayın programında kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz? sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

"İSTEDİĞİN YORUMU YAP"

Aday olma konusunda gönermede bulunan İmamoğlu, "Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. İstediğin yorumu yap. Milletimizin duyguları buna karar verir." şeklinde konuştu.

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