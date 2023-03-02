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Altılı masadan adaylık açıklaması

Bir türlü uzlaşamayan altılı masa ortakları adaylarını pazartesi günü açıklayacaklarını bildirdi.

IHA2 Mart 2023 Perşembe 19:53 - Güncelleme:
Altılı masadan adaylık açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masa, bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 12'nci kez toplandı. Saat 14.00 itibarıyla başlayan toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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